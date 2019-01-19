Токио готов провести переговоры с Сеулом и Пхеньяном по поводу Японского моря

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Правительство Японии намерено весной нынешнего года провести консультации с представителями Южной Кореи и КНДР по поводу названия Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данное решение принято в ответ на требование Международной гидрографической организации, которая призвала Токио найти компромисс с Сеулом и Пхеньяном по этой крайне болезненной проблеме.

Отметим, что Южная Корея и КНДР с начала 1990-х годов требовали переименовать Японское море в "Восточное". В последнее время Сеул стал склоняться к тому, чтобы использовать на картах оба названия.

По мнению корейских государств, Токио навязал мировому сообществу нынешний термин в рамках своей агрессивной колониальной политики в начале ХХ века.

Япония, в свою очередь, утверждает, что название "Японское море" было принято еще в ХIХ веке по инициативе европейских картографов. Этот термин также неизменно употреблялся в справочниках базирующейся в Монако Международной гидрографической организации, начиная с их первого издания в 1929 году. В 2012 году эта структура сохранила название "Японское море", несмотря на протесты Сеула.

Однако теперь организация настаивает на том, чтобы участники спора пришли к компромиссу по этой проблеме. Токио ранее пытался уклониться от консультаций, однако изменил свою позицию, опасаясь, что такая неуступчивость ослабит его позиции в борьбе за то, чтобы акваторию между российским Приморьем, Японией и Корейским полуостровом по-прежнему называли Японским морем.