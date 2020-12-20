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Токаев запретил госслужащим Казахстана держать счета в зарубежных банках

Токаев запретил госслужащим Казахстана держать счета в зарубежных банках Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции.
Другие страны
20 декабря 2020 г. 09:58
Токаев запретил госслужащим Казахстана держать счета в зарубежных банках
Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства,

Отметим, что отныне госслужащим запрещается иметь счета в иностранных банках.

Согласно закону, предусмотрен запрет на открытие и владение счетами (вкладами), а также хранение наличных денег и ценностей в зарубежных банках, расположенных за пределами республики. Такая мера распространяется на лиц, занимающих ответственные государственные должности или уполномоченных выполнять государственные функции, а также на должностных лиц. При этом запрет на владение иностранными счетами коснется не только госслужащих, но и депутатов парламента и судей. Кроме того, поправки исключают возможность условно-досрочного освобождения лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.

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