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Токаев ввел комендантский час в Алма-Ате и Мангистауской области

Токаев ввел комендантский час в Алма-Ате и Мангистауской области Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел комендантский час в Алма-Ате и Мангистауской области.
Другие страны
5 января 2022 г. 01:43
Токаев ввел комендантский час в Алма-Ате и Мангистауской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел комендантский час в Алма-Ате и Мангистауской области.

Как передает Report, это следует из текста указа главы государства, распространенном в среду.

"Ввести в Мангистауской области на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. Ввести в городе Алма-Ата на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Алма-Ата и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении", - говорится в сообщении.

Въезд в Алма-Ату и выезд из города запрещены.

Массовые мероприятия в Алма-Ате и Мангистауской области запрещены.

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