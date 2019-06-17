Токаев: В Казахстане разрабатывают новый закон о митингах

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Новый закон о проведении митингов будет разработан в Казахстане, незаконные собрания будут пресекаться.

Как передает Report, об этом в интервью Euronews президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Всё, что незаконно, естественно, будет пресекаться. Генеральная прокуратура неоднократно предупреждала о незаконности подобного рода собраний на улицах. Несанкционированные митинги, беспорядки – ведь они мешают и людям, которые не хотят участвовать в подобного рода акциях. Будет разработан закон. Люди, которые хотят выйти на демонстрацию, высказать свое мнение, будут обращаться в соответствующие инстанции. Им будет отведено специальное место, где они могли бы собраться и высказать свои мнения", - сказал Токаев в интервью Euronews.

В Казахстане в настоящее время действует закон о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций.