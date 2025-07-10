Токаев уверен в достижении компромисса между Астаной и Вашингтоном в вопросе пошлин на казахстанские товары

Казахстан готов к конструктивному диалогу с США по вопросам торговли.

Казахстан готов к конструктивному диалогу с США по вопросам торговли.

Как передается казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, об этом говорится в ответном письме президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева американскому лидеру Дональду Трампу в связи с заявлением США о введении с 1 августа 2025 года пошлин в размере 25% на импорт казахстанских товаров

"Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей", - отметил Токаев.

Он подтвердил готовность Казахстана к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли.

Токаев также выразил уверенность в достижении компромисса по этому вопросу.