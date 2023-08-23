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Глава Казахстана получил приглашение на саммит лидеров стран Центральной Азии и США

Глава Казахстана получил приглашение на саммит лидеров стран Центральной Азии и США Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с председателем комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерсом поблагодарил президента США Джо Байдена за приглашение на первый саммит лидеров стран Цен
Другие страны
23 августа 2023 г. 17:22
Глава Казахстана получил приглашение на саммит лидеров стран Центральной Азии и США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с председателем комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерсом поблагодарил президента США Джо Байдена за приглашение на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Токаев отметил, что визит Питерса предоставляет хорошую возможность для обстоятельного обмена мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

"Соединенные Штаты всегда были нашим стратегическим партнером в сферах укрепления глобальной безопасности, нераспространения ядерного оружия, обеспечения экономической устойчивости и продвижения демократических ценностей. Я думаю, что нам удалось многого достичь, тем не менее нужно идти дальше для укрепления взаимного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес", - сказал президент Казахстана.

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Версия на английском языке Kazakh president gets invitation to summit of leaders of Central Asian countries, US

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