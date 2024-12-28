О нас

Токаев провел телефонный разговор с Путиным в связи с авиакатастрофой вблизи Актау

Токаев провел телефонный разговор с Путиным в связи с авиакатастрофой вблизи Актау По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Другие страны
28 декабря 2024 г. 19:58
Токаев провел телефонный разговор с Путиным в связи с авиакатастрофой вблизи Актау

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акорду.

Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с трагической гибелью граждан Казахстана и России в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи города Актау и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили проводимую сторонами работу по установлению причин аварии. Токаев сообщил, что Правительственная комиссия Казахстана проводит расследование с участием специалистов из Азербайджана, России и Бразилии.

Президенты подчеркнули важность обеспечения всестороннего и прозрачного расследования в рамках проводимых следственных мероприятий. Отмечается, что стороны подчеркнули необходимость установления всех причин инцидента и принятия неотложных мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем и по окончательному и полному урегулированию произошедшего с учетом всех обстоятельств.

В МИД РФ добавили, что состоялся также обмен мнениями относительно предстоящих российско-азербайджанских контактов на высшем и высоком уровнях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tokayev təyyarə qəzası ilə bağlı Putinlə telefonla danışıb

Другие новости из категории

Греция поставит Украине партию ракет RIM-7 Sea Sparrow
Греция поставит Украине партию ракет RIM-7 Sea Sparrow
28 декабря 2024 г. 19:56
Израиль зафиксировал первый за долгое время обстрел из Газы в сторону Иерусалима
Израиль зафиксировал первый за долгое время обстрел из Газы в сторону Иерусалима
28 декабря 2024 г. 19:22
ЮНИСЕФ сообщает о рекордном количестве детей, пострадавших от войн в 2024 году
ЮНИСЕФ сообщает о рекордном количестве детей, пострадавших от войн в 2024 году
28 декабря 2024 г. 19:04
Москва расширила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в РФ
Москва расширила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в РФ
28 декабря 2024 г. 17:33
СМИ: Макрона пытаются отдалить от основанной им партии Возрождение
СМИ: Макрона пытаются отдалить от основанной им партии "Возрождение"
28 декабря 2024 г. 16:50
Финская полиция перевезет танкер Eagle S в другой порт для расследования
Финская полиция перевезет танкер Eagle S в другой порт для расследования
28 декабря 2024 г. 16:26
Начался ремонт поврежденного электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией
Начался ремонт поврежденного электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией
28 декабря 2024 г. 15:59
В Германии заявили о необходимости немедленной закупки 100 тыс. дронов для Бундесвера
В Германии заявили о необходимости немедленной закупки 100 тыс. дронов для Бундесвера
28 декабря 2024 г. 15:43
В Махачкале человек погиб при пожаре в общежитии
В Махачкале человек погиб при пожаре в общежитии
28 декабря 2024 г. 15:19
Австрия закупит 12 истребителей у Италии
Австрия закупит 12 истребителей у Италии
28 декабря 2024 г. 13:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi