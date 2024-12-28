Токаев провел телефонный разговор с Путиным в связи с авиакатастрофой вблизи Актау

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акорду.

Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с трагической гибелью граждан Казахстана и России в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи города Актау и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили проводимую сторонами работу по установлению причин аварии. Токаев сообщил, что Правительственная комиссия Казахстана проводит расследование с участием специалистов из Азербайджана, России и Бразилии.

Президенты подчеркнули важность обеспечения всестороннего и прозрачного расследования в рамках проводимых следственных мероприятий. Отмечается, что стороны подчеркнули необходимость установления всех причин инцидента и принятия неотложных мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем и по окончательному и полному урегулированию произошедшего с учетом всех обстоятельств.

В МИД РФ добавили, что состоялся также обмен мнениями относительно предстоящих российско-азербайджанских контактов на высшем и высоком уровнях.