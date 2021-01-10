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Токаев проголосовал на выборах депутатов парламента Казахстана

Токаев проголосовал на выборах депутатов парламента Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье проголосовал на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) республики.
Другие страны
10 января 2021 г. 09:45
Токаев проголосовал на выборах депутатов парламента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье проголосовал на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Глава государства отдал свой голос на избирательном участке №58, расположенном во Дворце школьников.

Отметим, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также проголосовал на выборах депутатов Мажилиса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"Председатель партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса парламента и маслихатов всех уровней", - написал Укибай в Twitter. При этом он не уточнил, на каком избирательном участке проголосовал первый президент республики.

Напомним, что в воскресенье в Казахстане проходят очередные выборы депутатов нижней палаты парламента, а также маслихатов (местных представительных органов).

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