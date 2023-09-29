Токаев пригласил германских партнеров к развитию портов Каспийского моря

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил германскую сторону принять участие в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута и портов Каспийского моря.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил германскую сторону принять участие в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута и портов Каспийского моря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Центрально-Азиатский регион становится ключевым звеном глобальных перевозок, играя важную роль в качестве континентального моста по направлениям "Север - Юг", "Восток - Запад". Особое значение приобретает развитие Транскаспийского маршрута и его сопряжение со стратегией Global Gateway. В среднесрочной перспективе объем грузопотока по данному коридору может быть увеличен в пять раз. Для этого ведется планомерная работа. Приглашаем немецких партнеров принять активное участие в развитии Транскаспийского маршрута и портов Каспийского моря, а также совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров", - заявил Токаев на прошедшей в Берлине встрече глав государств Центральной Азии и канцлера Германии.

По словам главы государства, которые приводит его пресс-служба, казахстанские предприятия готовы восполнить дефицит на мировом рынке титана и других материалов. "Другим важным приоритетом для взаимодействия были названы сферы экологии и развитие зеленой экономики. Глава государства выразил признательность немецкой стороне за открытие офиса водородной дипломатии в Астане, охватывающего все страны региона. Высокую оценку президента также получила инициатива правительства Германии "Зеленая Центральная Азия", которая является продолжением "Водной инициативы для Центральной Азии", - говорится в сообщении.