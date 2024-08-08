Токаев предложил усилить экономическое сотрудничество стран Центральной Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что наращивание экономической кооперации государств Центральной Азии станет одним из источников роста ВВП в этих странах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что наращивание экономической кооперации государств Центральной Азии станет одним из источников роста ВВП в этих странах.

Как передает Report, его слова публикуются в газете "Казахстанская правда".

"Убежден, центральноазиатская экономическая кооперация вполне может стать если не главным, то, по крайней мере, одним из ключевых источников роста наших национальных экономик", - говорится в статье "Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию".

Президент Казахстана отметил, что в настоящее время благодаря совместным усилиям стран региона и мощному экономическому потенциалу Центральная Азия становится пространством больших возможностей в торговле, инвестициях, науке и инновациях. "Общая территория наших государств составляет 3 882 000 кв. км, население - более 80 млн человек, совокупный внутренний валовый продукт достигает $450 млрд. В регионе сосредоточено порядка 20% мировых запасов урана, 17,2% - нефти, 7% - природного газа. По производству угля и выработке электроэнергии Центральная Азия в мире занимает 10 и 19 место соответственно", - пояснил он.

По словам Токаева, взаимодополняемость экономик стран региона позволяет обеспечить их устойчивость к внешним шокам, диверсифицировать торгово-производственные циклы. "Способствовать этому процессу может эффективная реализация совместных экономических проектов. Важной задачей является технологическое развитие наших экономик. Необходимо постепенно уходить от ресурсной зависимости. В этом контексте точками роста экономики могут стать цифровизация и креативная индустрия, которые охватывают медиа, кино, музыку, дизайн, образование, сферу информационных технологий. У стран региона есть хороший потенциал для создания совместных проектов в данном направлении", - подчеркнул президент Казахстана.