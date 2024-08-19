Токаев посетит Таджикистан с государственным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан 22-23 августа с государственным визитом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан 22-23 августа с государственным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Таджикистана.

Визит состоится по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

"В рамках визита состоятся таджикско-казахстанские переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций. К подписанию подготовлен солидный пакет документов, главным из которых станет Договор о союзнических отношениях.

Главы государств также примут участие в торжественном концерте по случаю открытия Дней культуры Казахстана в Таджикистане", - говорится в сообщении.