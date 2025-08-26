Токаев посетит с визитом Китай

О нас

26 августа 2025 г. 09:02
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября посетит с визитом Китай.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.

"31 августа – 1 сентября президент Казахстана примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании "ШОС плюс" в Тяньцзине", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 2 сентября Токаев выступит в Пекине на заседании Делового совета "Казахстан – КНР" и проведет ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.

"3 сентября Касым-Жомарт Токаев в качестве почетного гостя посетит торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне", - подчеркивается в информации.

Версия на азербайджанском языке Tokayev Çinə səfər edəcək

