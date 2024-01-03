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Токаев опроверг слухи о намерении повторно баллотироваться в президенты

Токаев опроверг слухи о намерении повторно баллотироваться в президенты Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал дезинформацией заявления о намерении властей провести референдум по Конституции в 2026 году для повторного участия в президентских выборах.
Другие страны
3 января 2024 г. 09:42
Токаев опроверг слухи о намерении повторно баллотироваться в президенты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал дезинформацией заявления о намерении властей провести референдум по Конституции в 2026 году для повторного участия в президентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на Kazinform, об этом Токаев сказал в интервью газете Egemen Qazaqstan.

"Это дезинформация. Убежден, произвольное внесение изменений в Конституцию, тем более по такому фундаментальному вопросу, уже невозможно. Конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в Основной закон", – сказал он.

Токаев подчеркнул, что положение об однократном президентском сроке в Конституции неизменно: "Эта норма является такой же незыблемой, как и нормы о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления нашего государства".

В июне 2022 года в Казахстане состоялся референдум о поправках к Конституции страны. Введение поправок поддержали 77,18% избирателей.

Согласно обновленной Конституции, в Казахстане устанавливается семилетний срок президентства, при этом избираться глава государства может только один раз.

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Версия на английском языке Kazakhstan’s Tokayev denies plans for referendum, taking part in 2026 election

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