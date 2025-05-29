Токаев обеспокоен растущей напряженностью между ядерными державами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости уделить особое внимание растущей напряженности между государствами, обладающими ядерным оружием.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости уделить особое внимание растущей напряженности между государствами, обладающими ядерным оружием.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом Токаев заявил в четверг на пленарной сессии Международного форума Астана.

"Хотя традиционные конфликты требуют безотлагательного внимания, мы также должны сфокусироваться на еще более сложной перспективе: нарастающей напряженности между государствами, обладающими ядерным оружием. Сегодня девять государств обладают совокупным арсеналом из более чем 13 тысяч ядерных боеголовок. Эксперты предупреждают, что риск их применения возрастает, и это может произойти из-за просчета, случайности или эскалации", - отметил он.

Он подчеркнул, что Казахстан продолжает выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия.

"Ученые считают, что помимо непосредственных разрушений, это может спровоцировать глобальную климатическую катастрофу и привести к гибели урожая. Мы знаем, что это означает. Казахстан до сих пор сталкивается с историческими последствиями произведенных на его территории 450 ядерных испытаний. Во имя мира мы отказались от унаследованного ядерного арсенала. Сегодня мы продолжаем выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия", - заявил Токаев.

По его данным, современные конфликты становятся все более затяжными и сложными.

"Согласно данным за прошлый год, 52 государства находились в состоянии вооруженного конфликта. При этом экономические потери от насилия достигли $19 трлн – это около 13,5% мирового ВВП. Однако за цифрами скрывается более тревожная реальность: современные конфликты становятся все более затяжными и сложными. В них зачастую вовлечено большое количество игроков, в том числе негосударственные формирования. Кроме того, в основе таких конфликтов лежат глубоко укоренившиеся противоречия", — сказал казахстанский лидер.

Токаев считает, что эти факторы значительно усложняют достижение прочного мира: "Наибольшее беспокойство в такой глобальной ситуации связано с тем, что она входит в полное противоречие с новыми тенденциями, связанными с искусственным интеллектом, который начинает доминировать, ведя человечество к кардинально обновленной и пока неизвестной реальности, несущей новые смыслы и новые оценки. Вместо того, чтобы развязывать войны, мы должны привлечь наши народы, прежде всего молодое поколение, более активно участвовать в достижении прогресса и формировании просвещенного общества", - добавил президент Казахстана.