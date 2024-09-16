Токаев о ситуации в Украине : Возможность для достижения мира все еще существует

Токаев о ситуации в Украине : Возможность для достижения мира все еще существует

Хороший шанс на достижение перемирия между Россией и Украиной был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение, но возможность для мира все еще сохраняется.

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Хороший шанс на достижение перемирия между Россией и Украиной был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение, но возможность для мира все еще сохраняется. Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом, высказавшись по просьбе последнего по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины. «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов", - сказал Токаев. Он добавил, что "на наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Tokayev talks on situation in Ukraine: Opportunity to achieve peace still exists