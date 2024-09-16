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Токаев о ситуации в Украине : Возможность для достижения мира все еще существует

Токаев о ситуации в Украине : Возможность для достижения мира все еще существует Хороший шанс на достижение перемирия между Россией и Украиной был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение, но возможность для мира все еще сохраняется.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 14:55
Токаев о ситуации в Украине : Возможность для достижения мира все еще существует

Хороший шанс на достижение перемирия между Россией и Украиной был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение, но возможность для мира все еще сохраняется.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом, высказавшись по просьбе последнего по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов", - сказал Токаев.

Он добавил, что "на наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки".

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Версия на английском языке Tokayev talks on situation in Ukraine: Opportunity to achieve peace still exists
Версия на азербайджанском языке Tokayev Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı: Sülhə nail olmaq üçün imkan hələ də mövcuddur

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