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Токаев: Необходимо приложить усилия для поддержания потенциала ОБСЕ

Токаев: Необходимо приложить усилия для поддержания потенциала ОБСЕ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости приложить усилия для поддержания потенциала ОБСЕ.
Другие страны
11 августа 2023 г. 14:26
Токаев: Необходимо приложить усилия для поддержания потенциала ОБСЕ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости приложить усилия для поддержания потенциала ОБСЕ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в ходе встречи с главой МИД Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

"Несмотря на разногласия, которые, к сожалению, существуют в организации, ОБСЕ незаменима, и мы должны приложить усилия для поддержания ее потенциала. В свете празднования 50-й годовщины Хельсинкского заключительного акта в 2025 году жизненно важно обеспечить, чтобы ОБСЕ продолжала служить уникальной платформой для диалога. Наше прочное партнерство с ОБСЕ основывается на общем видении построения безопасного сообщества, закрепленном в Астанинской декларации саммита ОБСЕ 2010 года", - сказал он.

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Версия на английском языке Tokayev says necessary 'to make every effort' to maintain OSCE's potential

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