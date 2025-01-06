Токаев: Не следует поднимать ажиотаж вокруг метапневмовируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что не следуют создавать ажиотаж вокруг метапневмовируса и отказываться от сотрудничества с Китаем.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что не следуют создавать ажиотаж вокруг метапневмовируса и отказываться от сотрудничества с Китаем.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, об этом Токаев заявил во время посещения дома студентов Евразийского национального университета.

"Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем", – заявил он.

В Казахстане с начала эпидемического сезона выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом. При этом с 1 октября в Казахстане зарегистрировали в общей сложности 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа.