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Токаев: Не следует поднимать ажиотаж вокруг метапневмовируса

Токаев: Не следует поднимать ажиотаж вокруг метапневмовируса Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что не следуют создавать ажиотаж вокруг метапневмовируса и отказываться от сотрудничества с Китаем.
Другие страны
6 января 2025 г. 14:39
Токаев: Не следует поднимать ажиотаж вокруг метапневмовируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что не следуют создавать ажиотаж вокруг метапневмовируса и отказываться от сотрудничества с Китаем.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, об этом Токаев заявил во время посещения дома студентов Евразийского национального университета.

"Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем", – заявил он.

В Казахстане с начала эпидемического сезона выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом. При этом с 1 октября в Казахстане зарегистрировали в общей сложности 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti yeni virus ətrafında ajiotaj yaratmağa zərurət görmür
Версия на английском языке Tokayev: No need to create hype around metapneumovirus

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