Токаев: Многосторонние усилия БРИКС будут гармонично дополнять деятельность ООН

БРИКС превратился в глобальный центр международного притяжения, к которому проявляют практический интерес многие страны, стремящиеся к взаимовыгодному сотрудничеству.
Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания в формате "аутрич" / "БРИКС плюс".
По его словам, БРИКС обладает огромным потенциалом развития и объединяет государства разных континентов, укрепляет солидарность.
"Для Казахстана крайне важен тот факт, что с каждым государством-участником БРИКС у нас сложились поистине дружественные отношения. Нет сомнений в том, что многосторонние усилия БРИКС будут гармонично дополнять деятельность ООН, которая по-прежнему является незаменимой и универсальной структурой", - сказал Токаев.
Токаев подчеркнул, что Казахстан готов внести вклад в укрепление транзитно-транспортного сотрудничества на пространстве БРИКС.