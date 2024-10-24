Токаев: Казахстан стремится наладить надежное партнерство в рамках БРИКС+

Токаев: Казахстан стремится наладить надежное партнерство в рамках БРИКС+

Казахстан стремится к формированию надежных партнерских отношений в рамках БРИКС+ для укрепления энергетической безопасности.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания в формате "аутрич" / "БРИКС плюс".

"Мы заинтересованы в продвижении существующих и запуске перспективных проектов в области добычи и переработки нефти и газа, а также критических минералов. Следует также использовать огромный потенциал БРИКС в преодолении последствий изменения климата, дефицита воды, экстремального повышения температуры и опустынивания", - сказал он.

По его словам, Казахстан твердо настроен на совместную активную работу в формате БРИКС для укрепления всестороннего сотрудничества.

"Особое значение наша страна придает дальнейшему развитию инициативы "Пояс и путь", а также международного транспортного коридора "Север-Юг" в сопряжении со Средним коридором, соединяющим Азию и Европу через Казахстан по Каспийскому морю. Данный коридор способен придать мощный мультипликативный эффект мировой торговле в долгосрочной перспективе", - сказал он.