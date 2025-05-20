Токаев: Казахстан привержен конструктивному диалогу в рамках ОТГ

Казахстан привержен конструктивному диалогу по всем направлениям в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Казахстан привержен конструктивному диалогу по всем направлениям в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Будапеште на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По информации Акорды, Токаев на встрече особо отметил значимость предстоящего неформального саммита ОТГ в Будапеште, а также подтвердил приверженность Казахстана конструктивному диалогу по всем приоритетным направлениям деятельности в рамках организации.

Орбан со своей стороны отметил устойчивую и положительную динамику отношений между Венгрией и Казахстаном. Он подчеркнул, что в последние годы двустороннее сотрудничество развивается весьма динамично, особенно в экономической сфере, и выразил признательность за всестороннюю поддержку в организации и проведении саммита ОТГ.

Лидеры двух стран на встрече рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам прошлогодних переговоров на высшем уровне, включая совместные проекты в сферах энергетики, торговли и инвестиций. Кроме этого, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

