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Токаев: Казахстан готов увеличить экспорт нефти в Италию

Токаев: Казахстан готов увеличить экспорт нефти в Италию Казахстан может увеличить поставки нефти в Италию.
Другие страны
30 мая 2025 г. 16:59
Токаев: Казахстан готов увеличить экспорт нефти в Италию

Казахстан может увеличить поставки нефти в Италию.

Как передает Report со ссылкой на “Интерфакс-Казахстан”, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

“В прошлом году поставки казахстанской нефти на итальянский рынок превысили 30 млн тонн. Это на 27% больше, чем годом ранее. При необходимости готовы нарастить текущие объемы", - сказал Токаев на саммите "Центральная Азия - Италия" в Астане.

Сфера энергетики, по его словам, выступает локомотивом партнерства двух стран.

Токаев добавил, что Казахстан входит в тройку крупнейших экспортеров нефти в ЕС.

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