Токаев: Казахстан готов увеличить экспорт нефти в Италию

Казахстан может увеличить поставки нефти в Италию.
Как передает Report со ссылкой на “Интерфакс-Казахстан”, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев.
“В прошлом году поставки казахстанской нефти на итальянский рынок превысили 30 млн тонн. Это на 27% больше, чем годом ранее. При необходимости готовы нарастить текущие объемы", - сказал Токаев на саммите "Центральная Азия - Италия" в Астане.
Сфера энергетики, по его словам, выступает локомотивом партнерства двух стран.
Токаев добавил, что Казахстан входит в тройку крупнейших экспортеров нефти в ЕС.