Токаев: Казахстан должен обеспечить экономическую самодостаточность

Казахстан должен сформировать свой прочный промышленный каркас и обеспечить экономическую самодостаточность.

Казахстан должен сформировать свой прочный промышленный каркас и обеспечить экономическую самодостаточность.

Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу "Экономический курс справедливого Казахстана" на открытии парламентской сессии.

"На текущем этапе самая важная задача - это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более актуальной", - сказал он.

По его словам, следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений.

"Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела", - добавил Токаев.