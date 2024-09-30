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Токаев: Идея неделимой евразийской безопасности может стать основой для построения устойчивого миропорядка

Токаев: Идея неделимой евразийской безопасности может стать основой для построения устойчивого миропорядка Международное сообщество нуждается в разрядке, в новой позитивной повестке для возобновления конструктивного диалога.
Другие страны
30 сентября 2024 г. 18:38
Токаев: Идея неделимой евразийской безопасности может стать основой для построения устойчивого миропорядка

Международное сообщество нуждается в разрядке, в новой позитивной повестке для возобновления конструктивного диалога.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на конференции "Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве".

Согласно информации, в своем выступлении глава государства отметил, что в условиях беспрецедентной геополитической нестабильности роль дипломатии становится решающей.

"На фоне глубокой трансформации геополитики и геоэкономики, глобальных климатических и демографических вызовов, угроз новых пандемий, нарастания гонки вооружений, технологического прогресса, включая внедрение искусственного интеллекта, вопросы стратегической стабильности и устойчивого развития обретают для всех нас первостепенное значение. Вывод очевиден – международное сообщество нуждается в разрядке, в новой позитивной повестке для возобновления конструктивного диалога. Поэтому идея целостной, неделимой евразийской безопасности может стать концептуальной основой для построения многополярного справедливого и устойчивого мирового порядка", – сказал Токаев.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev: Bölünməz Avrasiya təhlükəsizliyi ideyası dayanıqlı dünya nizamının əsasını təşkil edə bilər

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