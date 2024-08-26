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Токаев и Путин обсудили подготовку госвизита президента РФ в Астану

Токаев и Путин обсудили подготовку госвизита президента РФ в Астану Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили подготовку к государственному визиту российского лидера в Астану.
Другие страны
26 августа 2024 г. 14:02
Токаев и Путин обсудили подготовку госвизита президента РФ в Астану

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили подготовку к государственному визиту российского лидера в Астану.

Как передает Report, об говорится в сообщении Акорды по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

"Собеседники отметили необходимость полной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и энергетической сферах, условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Владимира Путина в Астану", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, главы государств в том числе обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки.

Президент Токаев выразил признательность за приглашение участвовать в саммите БРИКС в Казани, добавили в Акорде.

В свою очередь в пресс-службе Кремля сообщили, что президенты России и Казахстана обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

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