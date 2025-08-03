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Токаев и Гутерриш обменялись комплиментами и обсудили реформу ООН

Токаев и Гутерриш обменялись комплиментами и обсудили реформу ООН Президент Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который находится с визитом в Алматы, посетили первый в Центральной Азии Центр по целям устойчивого развития.
Другие страны
3 августа 2025 г. 12:42
Токаев и Гутерриш обменялись комплиментами и обсудили реформу ООН

Президент Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который находится с визитом в Алматы, посетили первый в Центральной Азии Центр по целям устойчивого развития.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в ходе встречи Токаев выразил высокому гостю благодарность за поддержку в открытии Центра.

"Я также высоко оцениваю Вашу своевременную и дальновидную инициативу UN80. Казахстан полностью поддерживает усилия по реформированию ООН", - сказал Токаев.

Он вновь подтвердил непоколебимую приверженность Казахстана основополагающим принципам ООН: мультилатерализму, дипломатии и сотрудничеству.

Гутерриш со своей стороны отметил вклад Казахстана в укрепление международного сотрудничества и продвижение целей устойчивого развития.

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