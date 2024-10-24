Токаев: Голоса стран Глобального Юга должны звучать весомо в решении вопросов безопасности

Голоса стран глобального юга должны звучать весомо в решении вопросов мира и безопасности.

Голоса стран Глобального Юга должны звучать весомо в решении вопросов мира и безопасности.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания в формате "аутрич" / "БРИКС плюс".

Токаев подчеркнул, что принципы дипломатии и диалога, заложенные в Уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности.

"Казахстан поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многогранных подходов и мирное разрешение конфликтов. Наша страна разделяет обеспокоенность государств-участников в связи обострением ситуации на Ближнем Востоке, что привело к огромному количеству человеческих жертв и гуманитарной катастрофе", - сказал он.

По словам Токаева, Казахстан рассматривает БРИКС в качестве одной из движущих сил общего мирового прогресса. "Голоса стран Глобального Юга должны звучать весомо в решении вопросов мира и безопасности. БРИКС может сыграть ключевую роль в этом процессе, усиливая представительство так называемых средних держав и развивающихся экономик в структуре глобального управления", - сказал он.