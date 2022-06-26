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Того и Габон вступили в Британское Содружество

Того и Габон вступили в Британское Содружество Бывшие французские колонии Того и Габон официально вступили в Британское Содружество.
Другие страны
26 июня 2022 г. 06:28
Того и Габон вступили в Британское Содружество

Бывшие французские колонии Того и Габон официально вступили в Британское Содружество.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на встрече глав правительств Содружества (CHOGM), состоявшейся в Кигали, столице Руанды, обсуждалось членство двух стран в Содружестве Наций.

Президент Руанды Поль Кагаме объявил о приеме Того и Габона в Содружество Наций.

Габон и Того, получившие независимость от Франции в 1960 году, не имеют исторических связей с Англией.

​Франкоязычные африканские страны хотят быть включены в Содружество, чтобы воспользоваться преимуществами фонда технического сотрудничества, который оказывает значительную социальную и экономическую поддержку странам-членам.

Того с населением около 8 миллионов человек, который сначала был немецкой, а затем французской колонией, с 2014 года заявил о своем желании быть включенным в Британское Содружество.

В состав Британского Содружества входит 54 стран из 5 континентов, начиная от Азии заканчивая Африкой. 19 из этих членов являются африканскими странами.

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