​Точная дата возвращения Boeing 737 в эксплуатацию пока не определена

Исполняющий обязанности главы Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Дэниел Элуэлл заявил, что не располагает точной датой возвращения самолетов Boeing 737 MAX в эксплуатацию после отказа авиакомпаний по всему миру использовать их в своих перевозках.

Его слова, сказанные в среду перед началом международной конференции в Форт-Уэрте (штат Техас), где эксперты управления представят информацию о ходе сертификации оборудования для этих самолетов, приводит агентство Reuters, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам Элуэлла, ФАУ не собирается спешить с предоставлением разрешения на полеты Boeing 737 MAX. Американский авиарегулятор по-прежнему ожидает предоставления официальных данных о внедрении обновления вспомогательной системы маневрирования MCAS от авиакомпании Boeing для осуществления сертификации и возвращения лайнеров к работе. "Если нам понадобится год для того, чтобы быть уверенными в возможности снять запрет [на полеты], то так тому и быть", - указал Элуэлл.

Кроме того, американский авиарегулятор должен принять решение относительно требований по прохождению профессиональной подготовки на самолетах с усовершенствованной MCAS, в том числе относительно необходимости обучения на симуляторах, отмечает Reuters.