​Тысячи людей вышли на митинг против сокращения врачей в Стокгольме

В Стокгольме тысячи людей вышли на акцию протеста против сокращения расходов на здравоохранение, которое приведёт к увольнению врачей в больницах столицы Швеции.

Как передает Report, об этом сообщает издание Dagens Nyheter.

Отмечается, что протестующие собрались в центре города, недалеко от здания шведского правительства.

По словам демонстрантов, в настоящий момент в столице Швеции наблюдается нехватка медицинского персонала в больницах, а сокращение расходов на здравоохранение ещё больше усугубит данную ситуацию.