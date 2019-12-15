 Наверх

Тысячи людей вышли на митинг против сокращения врачей в Стокгольме

​Тысячи людей вышли на митинг против сокращения врачей в Стокгольме

В Стокгольме тысячи людей вышли на акцию протеста против сокращения расходов на здравоохранение, которое приведёт к увольнению врачей в больницах столицы Швеции.

Как передает Report, об этом сообщает издание Dagens Nyheter.

Отмечается, что протестующие собрались в центре города, недалеко от здания шведского правительства.

По словам демонстрантов, в настоящий момент в столице Швеции наблюдается нехватка медицинского персонала в больницах, а сокращение расходов на здравоохранение ещё больше усугубит данную ситуацию.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!