​Тысячи демонстрантов вышли на марш в одном из районов Гонконга

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Тысячи антиправительственных демонстрантов несмотря на дождь собрались в воскресенье днем в районе Квай Чунг в материковой части Гонконга.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, акция протеста проходит с разрешения властей по согласованному маршруту протяженностью 2,5 км.

Опасаясь беспорядков и актов вандализма, оператор метро - корпорация MTR - объявил о временном закрытии трех близлежащих к зоне шествия станций подземки: Kwai Fong, Tsuen Wan и Tsuen Wan West.

Демонстранты выдвигают пять требований, добиваясь полного и бесповоротного отзыва закона от экстрадиции, созыва независимой комиссии для расследования действий полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, перестать классифицировать их как "массовые беспорядки", а также избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге.

Полиция приняла усиленные меры безопасности и следит за тем, чтобы шествие не вышло за пределы установленного маршрута. В субботу в ряде районов города отдельные группы митингующих в ходе аналогичного мероприятия стали провоцировать беспорядки: блокировать улицы, возводить баррикады и вооружаться кирпичами. В полицейских бросались различные предметы, в том числе бутылка с зажигательной смесью, после чего те впервые за последние 10 дней применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, на сей раз полиция может впервые применить против радикалов машины с водяными пушками, если митинг выйдет из-под контроля и начнет сопровождаться насилием. Он пояснил, что в условиях дождливой погоды использование слезоточивого газа может быть не слишком эффективным.