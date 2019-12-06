Тысячи человек вышли на "Марш за климат" в Мадриде

Тысячи человек принимают участие в "Марше за климат", который начался в пятницу вечером в испанской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ожидается, что к демонстрации должны присоединиться юная шведская активистка Грета Тунберг и актер Хавьер Бардем.

Акция приурочена к стартовавшей в Мадриде 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), которая продлится до 13 декабря. Участники шествия собрались недалеко от главного железнодорожного вокзала испанской столицы Аточа и пройдут до зоны Нуэвос министериос.

Организаторы демонстрации требуют "реальных и амбициозных мер от международного сообщества", представители которого участвуют в COP-25. В частности, участники акции просят добиться сокращения выбросов парниковых газов на 80% к 2030 году.