Тимошенко пообещала не собирать новых майданов в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала, что в случае поражения на выборах не будет собирать новых "майданов" или создавать какие-либо силовые противостояния, передает Report со ссылкой на РИА "Новости"

"Я хочу сейчас просто успокоить тех, кто меня слышит. Я знаю, просто сейчас как-то так агрессивно нагнетается ситуация в стране. Про какие-то новые "майданы", восстания, силовые противостояния. Я могу вам сказать – ничего подобного не будет. Будет абсолютно спокойно", – заявила Ю.Тимошенко.

Также лидер партии "Батькивщина" призвала не верить социологическим опросам. По ее мнению, они "купленные и искажают политические технологии".

"Социология в стране умерла с началом избирательной кампании", – добавила она.

Отметим, что президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.