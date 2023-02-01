Times: Великобритания и ЕС близки к урегулированию спора вокруг Северной Ирландии

Великобритания и ЕС близки к урегулированию спора вокруг особого статуса Северной Ирландии после Brexit и могут в ближайшее время заключить новое таможенное соглашение.

Великобритания и ЕС близки к урегулированию спора вокруг особого статуса Северной Ирландии после Brexit и могут в ближайшее время заключить новое таможенное соглашение.

Как передает Report со ссылкой на сайт газету The Times , после нескольких месяцев переговоров Лондон добился от Брюсселя уступок в вопросах осуществления таможенных проверок в Северной Ирландии, а также касающихся юрисдикции Суда Европейского союза в регионе.

"ЕС существенно отошел от своей первоначальной позиции, - заявил один из источников газеты. - Сделка ни у кого не вызовет восторга, но есть надежда на то, что все смогут ее принять".

При этом в премьерской канцелярии изданию не подтвердили, что договоренность фактически достигнута, отметив, что стороны заняты "интенсивной проработкой" остающихся спорными вопросов. Нет ясности и по поводу того, когда стороны могут официально сообщить о заключении сделки. Один из собеседников издания заявил, что для этого все было готово еще в декабре, по словам другого, речь идет об апреле или более позднем сроке.

Ситуация в Ольстере обострилась после вступления в силу торгового соглашения, заключенного в декабре 2020 года и определившего условия сотрудничества Великобритании и ЕС после Brexit. Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза сообщества. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей королевства.

Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки многих видов продукции в Северную Ирландию затруднены, что вызвало недовольство местного населения и затяжной политический кризис в регионе. Лондон два года настаивает на необходимости пересмотра протокола по Северной Ирландии, являющегося частью соглашения о Brexit, однако Брюссель ранее последовательно отказывался идти на уступки Лондону в этом вопросе.