В Великобританию в 2022 году сумели тайно пробраться почти 21 тыс. мигрантов

Около 21 тыс. нелегальных мигрантов сумели тайно попасть в 2022 году в Великобританию, а известно о них стало лишь после того, как они подали заявку на предоставление убежища.
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Официальная статистика за прошлый год по задержанным нелегалам, добравшимся до Великобритании на небольших лодках через пролив Ла-Манш, а также через аэропорты и морские порты, и задержанных властями в течение 72 часов составляет 54,6 тыс. человек. Теперь же, по данным газеты, в МВД выявили дополнительно 21 тыс. нелегалов, которые сумели въехать на остров за прошлый год. Спустя некоторое время они подали документы для того, чтобы остаться в стране, и о них стало известно властям. В основном это мигранты, которые прибыли, спрятавшись в прицепах грузовиков, приехали "зайцами" на паромах или на поездах компании Eurostar, курсирующих в туннеле под Ла-Маншем.
Источник в МВД сообщил изданию, что подобная статистика может поставить под вопрос эффективность мер правительства по борьбе с нелегальной миграцией. Ранее премьер-министр Риши Сунак пообещал положить конец незаконному пересечению Ла-Манша мигрантами.
Согласно официальной статистике британского МВД, число нелегалов, пересекающих пролив Ла-Манш с целью добраться до Соединенного Королевства, на протяжении пяти последних лет неуклонно увеличивается, несмотря на обещания правящей Консервативной партии бороться с незаконной миграцией. В 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев, в 2019 году - 1,8 тыс. В 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, а в 2021 году - 28,5 тыс. В прошедшем году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. По данным МВД королевства, содержание нелегалов в Великобритании обходится налогоплательщикам в £6 млн ($7,6 млн) в день.