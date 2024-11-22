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Times: Украина находится в самом слабом положении с начала войны с РФ

Times: Украина находится в самом слабом положении с начала войны с РФ Россия добивается значительных успехов на востоке Украины, что ставит Киев в самое слабое положение с начала конфликта.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 03:52
Times: Украина находится в самом слабом положении с начала войны с РФ

Россия добивается значительных успехов на востоке Украины, что ставит Киев в самое слабое положение с начала конфликта.

Как передает Report, об этом пишет британская газета The Times.

По ее данным, одобрение Великобританией ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь РФ свидетельствует о попытке Запада остановить продвижение российских войск. Сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Мэттью Сэвилл заявил, что эти ракеты не смогут изменить ход конфликта, поскольку Украина располагает небольшим количеством Storm Shadow.

Он утверждает, что Украине остается надеяться на мягкую зиму и распутицу, вследствие чего темпы потерь удерживаемых киевскими властями территорий могут замедлиться.

"Мы не говорим об обвале, но есть риск неминуемого отступления и потери еще большей территории. В прошлом месяце темпы российского продвижения ускорились. Украинцы истощены. Они не могут заменить подразделения на передовой, они физически и морально устали. У них нет передышки", - сказал Сэвилл.

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Версия на азербайджанском языке Times: Ukrayna münaqişə başlayandan bəri ən zəif vəziyyətdədir

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