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Times: Госслужащие Великобритании продавали секретные данные разведчику КНР

Times: Госслужащие Великобритании продавали секретные данные разведчику КНР Британские чиновники в течение пяти лет продавали секретную информацию китайскому разведчику, который использовал фейковые аккаунты в социальной сети LinkedIn.
Другие страны
23 августа 2023 г. 10:36
Times: Госслужащие Великобритании продавали секретные данные разведчику КНР

Британские чиновники в течение пяти лет продавали секретную информацию китайскому разведчику, который использовал фейковые аккаунты в социальной сети LinkedIn.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Cотрудник спецслужб КНР создал несколько поддельных аккаунтов людей и компаний и связывался через соцсеть с британскими чиновниками, "работающими в вооруженных силах, в научной и технической сферах". Разведчик скрывался под псевдонимами Робин Чжан, Робин Цао, Эрик Ким и утверждал, что получил образование в одном из ведущих университетов в Лондоне. Он использовал фотографии с изображением других людей для поддельных страничек в LinkedIn, уточняет издание.

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Версия на английском языке Times: UK civil servants sold secret data to Chinese intelligence officer

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