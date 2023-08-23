Times: Госслужащие Великобритании продавали секретные данные разведчику КНР

Британские чиновники в течение пяти лет продавали секретную информацию китайскому разведчику, который использовал фейковые аккаунты в социальной сети LinkedIn.

Британские чиновники в течение пяти лет продавали секретную информацию китайскому разведчику, который использовал фейковые аккаунты в социальной сети LinkedIn.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Cотрудник спецслужб КНР создал несколько поддельных аккаунтов людей и компаний и связывался через соцсеть с британскими чиновниками, "работающими в вооруженных силах, в научной и технической сферах". Разведчик скрывался под псевдонимами Робин Чжан, Робин Цао, Эрик Ким и утверждал, что получил образование в одном из ведущих университетов в Лондоне. Он использовал фотографии с изображением других людей для поддельных страничек в LinkedIn, уточняет издание.