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Times: ЕС готовит пакет помощи Ирландии для компенсации ущерба от "жесткого" Brexit

​Times: ЕС готовит пакет помощи Ирландии для компенсации ущерба от "же

Европейская комиссия разрабатывает пакет помощи для Ирландии в размере нескольких миллиардов фунтов стерлингов для компенсации экономического ущерба в случае выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times.

По данным газеты, в ЕС готовы "потратить столько, сколько будет необходимо", чтобы помочь ирландскому правительству справиться с проблемами в сфере торговли, которые могут возникнуть в случае выхода Великобритании из объединения без сделки с Брюсселем. Точная сумма при этом не называется.

9 июля правительство Ирландии представило обновленную версию плана действий, направленного на минимизацию негативного эффекта от Brexit при различных сценариях. Отмечается, что в первый год Brexit без сделки обойдется бюджету страны в €6,5 млрд.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября.

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