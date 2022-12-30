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Times: Британских парламентариев подозревают в связях с секс-индустрией

Times: Британских парламентариев подозревают в связях с секс-индустрией Британских парламентариев подозревают в контактах с работниками секс-индустрии.
Другие страны
30 декабря 2022 г. 10:58
Times: Британских парламентариев подозревают в связях с секс-индустрией

Британских парламентариев подозревают в контактах с работниками секс-индустрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из статьи обозревателя The Times Генри Зеффмана.

Во время одной из зарубежных поездок, о которой стало известно изданию, парламентарии были встречены в отеле работниками секс-индустрии. Между тем депутатов предупреждали, что подобные контакты представляют значительный риск и могут привести к их шантажу. Против них могут быть использованы компрометирующие материалы.

При этом, согласно изданию, наибольшая опасность для парламентариев столкнуться с работницами секс-индустрии существует при поездках в государства с авторитарными политическими режимами.

Подозрения в адрес депутатов о неподобающем поведении за границей могут вызвать в королевстве серьезные вопросы о предназначении межпартийных парламентских групп. Некоторые из них организуют зарубежные поездки, которые оплачиваются парламентариям из государственного бюджета, то есть за счет средств налогоплательщиков.

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Версия на английском языке The Times: British MPs allegedly met by sex workers

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