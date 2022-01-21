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Times: Британия может направить дополнительные силы в соседние с Украиной страны

Times: Британия может направить дополнительные силы в соседние с Украиной страны Великобритания рассматривает возможность дополнительно направить несколько сотен военнослужащих в страны-члены НАТО, находящиеся рядом с Украиной.
Другие страны
21 января 2022 г. 11:21
Times: Британия может направить дополнительные силы в соседние с Украиной страны

Великобритания рассматривает возможность дополнительно направить несколько сотен военнослужащих в страны-члены НАТО, находящиеся рядом с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в Минобороны страны.

По данным издания, Лондон хочет усилить свое военное присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в качестве "сдерживающего фактора" для России.

Так, численность британской боевой группы в Эстонии оценивается в 1,2 тыс. человек. Она состоит из 830 солдат, танков, боевых бронированных машин, самоходной артиллерии, инженеров, средств противовоздушной обороны и разведки. В группу также входят более трехсот французских военнослужащих.

Отмечается, что еще 140 британских военных находятся в Польше.

В последнее время западные страны заявляют о том, что Россия "планирует напасть на Украину", а российская сторона утверждает, что имеет право перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, отметив, что это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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