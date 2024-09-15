СМИ: Байден не разрешит удары вглубь РФ до знакомства с планом Зеленского

Президент США Джо Байден не разрешит Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь РФ, пока президент Украины Владимир Зеленский не представит ему свой "победный план".

Президент США Джо Байден не разрешит Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь РФ, пока президент Украины Владимир Зеленский не представит ему свой "победный план".

Как передает Report, об этом сообщает британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

Согласно информации, британские чиновники, знакомые с ходом переговоров Байдена и премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера в Вашингтоне 13 сентября, остались удивлены тем, что Байден "взял на паузу" вопрос применения Украиной западных ракет против РФ.

В американской администрации нет единства по этой теме, отмечает издание.

По информации The Sunday Times, госсекретарь США Энтони Блинкен склоняется в пользу того, чтобы Киев мог бить западными ракетами вглубь РФ, в то время как помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выступает против.

"Проблема в Салливане, а не Блинкене", - заявил источник в британской военной среде.

Предполагается, что Зеленский представит свой новый план по завершению конфликта на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.