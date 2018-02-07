Тиллерсон заявил о разочарованности подписанием польского закона о Холокосте

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ США разочарованы принятием в Польше закона о Холокосте, его реализация негативно повлияет на свободу слова.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Соединенные Штаты разочарованы, что президент Польши подписал закон, который приведет к уголовному наказанию за приписывание нацистских преступлений польскому государству. Насколько мы понимаем, этот закон теперь поступит в Конституционный трибунал Польши. Реализация этого закона негативно влияет на свободу слова и научных исследований", — говорится в заявлении Тиллерсона.