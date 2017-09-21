Тиллерсон заявил, что Иран угрожает стабильности на Ближнем Востоке

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вновь заявил, что Иран после подписания ядерного соглашения с "шестеркой" международных посредников по-прежнему угрожает стабильности на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом на пресс-конференции заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"К сожалению, после подписания соглашения (с Ираном – ред.), мы видели все, что угодно, кроме мирного и стабильного региона (Ближнего Востока – ред.)", — заявил Тиллерсон на пресс-конференции.

Он пояснил, что называет "ожиданиями" или "духом" результаты соглашения, которые должны привести к миру и стабильности в регионе.