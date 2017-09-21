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    Тиллерсон заявил, что Иран угрожает стабильности на Ближнем Востоке

    Ожиданиями или духом результаты соглашения, которые должны привести к миру и стабильности в регионе

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вновь заявил, что Иран после подписания ядерного соглашения с "шестеркой" международных посредников по-прежнему угрожает стабильности на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом на пресс-конференции заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    "К сожалению, после подписания соглашения (с Ираном – ред.), мы видели все, что угодно, кроме мирного и стабильного региона (Ближнего Востока – ред.)", — заявил Тиллерсон на пресс-конференции.

    Он пояснил, что называет "ожиданиями" или "духом" результаты соглашения, которые должны привести к миру и стабильности в регионе.

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