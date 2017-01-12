Кандидат на пост госсекретаря США выступил против запрета на въезд мусульман

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Кандидат на пост госсекретаря США, выдвинутый будущим президентом Дональдом Трампом, назвал ислам великой верой и заявил, что не поддерживает тотальный запрет на определенные религии или группы. Как сообщает Report со ссылкой на "Радио Свобода", бывший глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон заявил об этом во время слушаний в комитете иностранных дел сената США .

Тиллерсон рассказал членам сената, что побывал во многих исламских странах на Ближнем Востоке и в юго-восточной части Азии во времена работы в ExxonMobil. По его словам, он “стал ценить эту великую веру”.

Он добавил, тем не менее, что США сталкиваются с “серьезными вызовами”, например, с задачей не пускать в страну террористов. По словам Тиллерсона, “мы не можем просто закрыть глаза и проигнорировать это обстоятельство”. “Нам необходимо полностью осознавать эту угрозу и разработать способы ее устранения”, - сказал он.

В ходе избирательной кампании Трамп предложил ввести временный запрет на въезд мусульман в США с целью предотвратить теракты.

Представители как Демократической, так и Республиканской партий осудили эту инициативу, назвав ее дискриминационной.