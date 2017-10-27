Тиллерсон упразднил аппарат Госдепа по санкционной политике

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон упразднил аппарат Госдепартамента по санкционной политике, штат которого ранее входил в структуру данного американского ведомства.

Как передает Report, об этом в четверг сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на бывших дипломатов и источники в Конгрессе.

Теперь координировать работу в данном направлении будет первый заместитель директора отдела политического планирования Дэвид Тесслер.