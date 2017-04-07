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    Тиллерсон: США начнут политический процесс по будущему Сирии в Женеве

    Госсекретарь США: Президент США Дональд Трамп готов принимать решительные меры

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ США в рамках женевского формата начнут политический процесс по определению будущего Сирии относительно структуры управления в этой стране. Как сообщает Report со ссылкой на телеканал KSL 5 TV, об  этом заявил  госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Тиллерсон отметил, что удар США, нанесенный по Сирии, указывает на то, что президент США Дональд Трамп "готов принимать решительные меры".

    В ночь на 7 апреля США нанесли удар по базе в районе Хомса в Сирии, выпустив более 50 крылатых ракет.

    Трамп заявил, что удар по Сирии отвечал "жизненно важным интересам национальной безопасности" США.

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