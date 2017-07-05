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    Тиллерсон совершит поездки в Гамбург, Киев и Стамбул

    Госсекретарь США войдет в состав делегации американского президента, отправившегося несколько часов назад в Европу

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон нанесет на этой неделе визиты в Гамбург, Киев и Стамбул. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила в среду пресс-служба Госдепартамента.

    Как она уточнила, шеф американской дипломатии войдет в состав делегации президента США Дональда Трампа, отправившегося несколько часов назад в Европу. Американский лидер сначала посетит Польшу, а затем примет участие в саммите Группы двадцати в германском Гамбурге 7-8 июля.

    Из ФРГ Тиллерсон отправится в Киев, где будет находиться 9 июля. 

    9 июля глава внешнеполитического ведомства США прибудет в Стамбул, где будет находиться по 10 июля. У него намечены встречи "с высокопоставленными должностными лицами Турции для обсуждения спектра двусторонних и региональных вопросов".

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