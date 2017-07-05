Тиллерсон совершит поездки в Гамбург, Киев и Стамбул

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон нанесет на этой неделе визиты в Гамбург, Киев и Стамбул.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила в среду пресс-служба Госдепартамента.

Как она уточнила, шеф американской дипломатии войдет в состав делегации президента США Дональда Трампа, отправившегося несколько часов назад в Европу. Американский лидер сначала посетит Польшу, а затем примет участие в саммите Группы двадцати в германском Гамбурге 7-8 июля.

Из ФРГ Тиллерсон отправится в Киев, где будет находиться 9 июля.

9 июля глава внешнеполитического ведомства США прибудет в Стамбул, где будет находиться по 10 июля. У него намечены встречи "с высокопоставленными должностными лицами Турции для обсуждения спектра двусторонних и региональных вопросов".