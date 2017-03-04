Тиллерсон согласился урезать бюджет Госдепартамента США

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон согласился с предложением Белого дома урезать бюджет Госдепартамента на 37%, уменьшив расходы на помощь зарубежным странам и дипломатическую сферу, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Уточняется, что Тиллерсон планирует провести сокращение за три года, а не сразу за один.

По словам чиновников, знакомых с решением госсекретаря, Тиллерсон предложил сократить расходы на помощь иностранным государствам на 20% в первый год.