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    Тиллерсон согласился урезать бюджет Госдепартамента США

    Госсекретарь США предложил сократить расходы на помощь иностранным государствам на 20% в первый год

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон согласился с предложением Белого дома урезать бюджет Госдепартамента на 37%, уменьшив расходы на помощь зарубежным странам и дипломатическую сферу, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    Уточняется, что Тиллерсон планирует провести сокращение за три года, а не сразу за один.

    По словам чиновников, знакомых с решением госсекретаря, Тиллерсон предложил сократить расходы на помощь иностранным государствам на 20% в первый год.

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