Тиллерсон: России нужно выбрать между отношениями с США или с Башаром Асадом

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ России необходимо выбрать между отношениями с США и странами Запада или с Башаром Асадом и Ираном.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью такого будущего и играть важную в нем роль. Или Россия может продолжать поддерживать группу (режим Асада - ред.), которая, как мы считаем, не будет отвечать интересам России в долгосрочной перспективе", - заявил он.

По словам Тиллерсона, в Вашингтоне не делают прогнозов о сроках урегулирования сирийского конфликта, однако Запад уверен, что власть в Дамаске в конечном итоге сменится. "Всем ясно, что правление семьи Асада подходит к концу", - резюмировал госсекретарь.