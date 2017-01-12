Тиллерсон рассказал о возможном ответе на “вмешательство” России в выборы

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Если по итогам изучения секретной информации спецслужб США будут получены неопровержимые доказательства того, что Россия вмешивалась в американские выборы, ей может быть дан более эффективный по сравнению с санкциями ответ.

Как передает Report, об этом заявил кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон утвердительно ответил на вопрос сенатора Криса Мерфи, может ли он пообещать гражданам США, что — если секретные доказательства о якобы причастности России к хакерским атакам будут оценены как весомые — он даст более эффективный по сравнению с санкциями ответ.

"Да. То, что я видел в незасекреченной части, вызывает обеспокоенность. И если дополнительная информация покажет уровень вовлеченности (России), это заслуживает ответа", — сказал кандидат.