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    Тиллерсон провел телефонный разговор с главой МИД Турции

    Тиллерсон выразил обеспокоенность задержанием сотрудников посольства США в Анкаре© "Reuters"

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

    Как передает Report, со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщила официальный представитель американского ведомства Хизер Нойерт.

    Тиллерсон в ходе беседы выразил обеспокоенность задержанием сотрудников посольства США в Анкаре и призвал турецкую сторону предоставить доказательства обвинений, которые им предъявлены.

    Стороны условились сохранять тесный контакт по этому вопросу.

    В течение последних дней в Турции задержали нескольких американцев, в том числе сотрудников дипмиссии. Как отмечалось, их подозревают в связях с FETO, террористический организацией Фетхуллаха Гюлена.

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